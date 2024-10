Totschlag am Marktplatz in Günzburg kommt vor Gericht

Im Landgericht Memmingen herrscht aktuell Mord und Totschlag. Natürlich nicht wortwörtlich, doch blickt man auf die Terminmitteilungen für die kommenden Wochen, sind es gleich vier Prozesse, in denen Menschen aus der Region vor Gericht stehen, die einen anderen umgebracht haben sollen, oder es versucht haben. Am kommenden Mittwoch, 23. Oktober, wird die Hauptverhandlung gegen einen zum Tatzeitpunkt 39-Jährigen aus Günzburg eröffnet.

Totschlag in Günzburg: Großer Einsatz der Polizei im Januar am Marktplatz

Er soll im Januar dieses Jahres seine Freundin in seiner Wohnung in der Günzburger Innenstadt getötet haben. Eine andere Frau rief an jenem Januarvormittag bei der Polizei in Günzburg an und schlug Alarm, dass ein Mann nicht nur sich selbst umbringen wolle, sondern dass er bereits eine Person getötet habe. Als die Polizei damals das Wohnanwesen des 39-jährigen Mannes überprüfte, entdeckte sie dort tatsächlich die Leiche einer ebenfalls 39-jährigen Frau. Die Polizei nahm den Mann nach längerer Fahndung noch am selben Tag vorläufig fest, musste ihn aber aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands fachkundig betreuen lassen. Nach dem Ermittlungsstand der Staatsanwaltschaft Memmingen seien der mutmaßliche Täter und die Verstorbene ein Paar gewesen.

Mit einem „kantigen Gegenstand“ soll er in der Nacht auf sie eingeschlagen haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Mehrere Verletzungen am Kopf und im Gesicht hätte die Frau davongetragen. Anschließend soll sie erwürgt worden sein. Die Auseinandersetzung habe am Abend des 27. Januars begonnen, wie Ivo Holzinger, stellvertretender Pressesprecher des Memminger Landgerichts, informiert. In den frühen Morgenstunden des 28. Januars sei die Leiche der Frau gefunden worden, diese wurde sogleich obduziert.

Wie Holzinger mitteilt, beginnt der Prozess am 23. Oktober vor der 1. Strafkammer. Es sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt, ein vorläufiger Termin für das Urteil ist der 11. November. (mit hva)