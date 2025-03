Prügelei wegen Ex-Freundin: 36-Jähriger soll neuen Partner attackiert haben

Schwere Tatvorwürfe hatte die Staatsanwaltschaft gegen einen 36-Jährigen erhoben. Der Mann soll bei einer Attacke den neuen Freund seiner Ex-Freundin in Offingen mit einem Schlagring verletzt, eine Tür eingetreten und unterschiedliche Drogen besessen haben. Doch das Verfahren am Amtsgericht Günzburg endete nun wegen widersprüchlicher Aussagen überraschend: Es wurde eingestellt. Dem aus der Untersuchungshaft vorgeführte Angeklagte droht bald ein weiterer Prozess. Der 36-jährige Angeklagte räumte vor dem Amtsgericht einen Großteil der Vorwürfe zwar ein, schilderte die Ereignisse, die bereits mehr als ein Jahr zurückliegen, aber aus seiner Sicht. Auslöser der Prügelei sei eine Information gewesen, dass der neue Freund seiner ehemaligen Partnerin ihr in den Bauch getreten haben soll. Mit entsprechender Wut und reichlich alkoholisiert habe er sich zur Wohnung des Mannes fahren lassen. Dort habe er geklingelt und dann gegen die Tür getreten, die dadurch aufgesprungen sei. Dann sei sein Kontrahent schon auf ihn los gegangen: „Wir haben uns gegenseitig gefetzt, wer angefangen hat weiß ich nicht mehr“, sagte der Angeklagte. Den Besitz des Rauschgiftes, das bei einer Wohnungsnachschau gefunden wurde, gab er zu. Den angeblich verwendeten Schlagring habe er jedoch nicht.

