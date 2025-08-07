Unbekannte bespritzen Radfahrer mit Flüssigkeit – Polizei ermittelt

Am Donnerstagabend wurden im Zeitraum zwischen 19.30 Uhr und 19.50 Uhr zwei Radfahrer im Stadtbereich Günzburg angegangen, indem sie aus einem fahrenden Fahrzeug heraus mit einer unbekannten Flüssigkeit bespritzt wurden. Zunächst bespritzten laut Polizeibericht die Täter einen 65-jährigen Radfahrer in der Reindlstraße. Kurze Zeit später meldete sich eine 41-jährige Radfahrerin, die in der Ulmer Straße auf ähnliche Weise angegangen wurde. Zwei junge Männer hatten in beiden Fällen aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug vermutlich mit einer Spritzpistole auf den Oberkörper und das Gesicht beider Personen gespritzt und fuhren im Anschluss davon. Offensichtlich handelte es sich hierbei jeweils um einen Jugendstreich. Dennoch ermittelt die Polizei in beiden Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich bei der Polizei Günzburg unter der 08221/919-0 zu melden. (AZ)

