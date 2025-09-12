Icon Menü
Radler sind genervt: Radweg bei Kleinanhausen ist ohne Vorwarnung gesperrt

Burgau

Radler sind genervt: Radweg ist ohne Vorwarnung gesperrt

Bei Kleinanhausen werden Radfahrer wegen einer Baustelle gestoppt, Hinweis- oder Umleitungsschilder fehlen. Wer ist dafür verantwortlich? Wie lange dauert es noch?
Von Heike Schreiber
    Der Radweg zwischen Günzburg und Burgau ist seit Tagen bei Kleinanhausen gesperrt. Hinweis- oder Umleitungsschilder fehlen.
    Der Radweg zwischen Günzburg und Burgau ist seit Tagen bei Kleinanhausen gesperrt. Hinweis- oder Umleitungsschilder fehlen. Foto: Stefan Sauer/dpa (Symbolbild)

    Es kam plötzlich und ohne jegliche Vorwarnung: Wer dieser Tage zwischen Burgau und Günzburg oder in umgekehrter Richtung mit dem Rad unterwegs war, stand auf einmal bei Kleinanhausen an einer Absperrung. Kein Schild, keine Umleitung wies darauf hin, dass hier wegen einer Baustelle absolut kein Durchkommen mehr ist. Wer weiter wollte, musste entweder umkehren und einen Riesenumweg in Kauf nehmen oder kurzerhand auf die Staatsstraße ausweichen – was einige Radler, die sich anschließend genervt an unsere Zeitung wandten, notgedrungen taten. Und was sofort den Streckenwärtern des Staatlichen Bauamts ins Auge stach. Eine Geschichte über Ärger, Unverständnis, die Frage nach Zuständigkeiten und einer guten Nachricht zum Schluss.

