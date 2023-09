Radsport

Josef Bäurle aus Günzburg meistert die Tour de Force in Frankreich

Glücklich am Ziel: Josef Bäurle aus Günzburg.

Plus Langstrecken-Ass Josef Bäurle legt bei Paris - Berst - Paris 1220 Kilometer in gut 62 Stunden zurück. Wie der Radsportler das erlebt.

Die einen fragen sich, wer sich so etwas antut und warum eigentlich, für die anderen ist es das Höchste der Gefühle. Zu jenen Helden des Sports gehört zweifellos Josef Bäurle aus Günzburg. Immer wieder nimmt er an Rad-Marathons der ganz speziellen Art teil. Diesmal hieß die Aufgabe Paris – Brest – Paris. 1220 Kilometer, an die 12.000 Höhenmeter. Bäurle besiegte den inneren Schweinehund. 62.30 Stunden benötigte er für die Tour de Force. Das Ziel im südwestlich der französischen Hauptstadt gelegenen Rambouillet erreichte das Langstrecken-Ass nach eigenen Angaben „überraschend frisch“.

Eines der ältesten Radrennen

Paris – Brest – Paris ist eines der ältesten Radrennen der Welt. Zum ersten Mal wurd es 1891 veranstaltet. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts fand dieses Rennen nur alle zehn Jahre statt, anschließend wurde auf eine Austragung alle vier Jahre umgestellt. Für die Teilnahme an diesem Brevet ist der Nachweis zu führen, dass der Sporttreibende im selben Jahr bereits einige Langstreckenwettbewerbe absolviert hat. Kürzere Distanzen fuhr Bäurle diesmal in Süddeutschland, zwei 600er legte er Ende April 2024 direkt aufeinander folgend auf Sardinien nach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

