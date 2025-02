Streit zwischen Bekannten eskaliert bei Rastanlage Burgauer See

An der Rastanlage Burgauer See in Jettingen-Scheppach ist es am Sonntagnachmittag gegen 13.30 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen einem 63-jährigen Mann und seiner 46-jährigen Bekannte gekommen. Laut Polizei stritten sie sich zunächst verbal in einem Fahrzeug. Nachdem sie auf dem Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Burgau angehalten hatten, eskalierte der Streit. Der Mann soll die Frau unter anderem ins Gesicht geschlagen und sie aus dem Fahrzeug gezogen haben. Mehrere Verkehrsteilnehmer beobachteten den Vorfall und griffen ein, um die Situation zu beruhigen, heißt es in der Pressemitteilung. Anschließend begaben sich die beiden zur Rastanlage, wo die Frau die Polizei verständigte. Beide erlitten leichte Verletzungen. Während der Mann seine Fahrt allein fortsetzte, wurde die 46-Jährige später von einem Bekannten abgeholt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder eingegriffen haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919311 in Verbindung zu setzen. (AZ)

