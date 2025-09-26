Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Rastanlage Leipheim: Lkw-Fahrer hält Ruhe- und Lenkzeiten nicht ein

Leipheim

Rastanlage Leipheim: Lkw-Fahrer hält Ruhe- und Lenkzeiten nicht ein

In einer Kontrolle erwischt die Polizei an der A8 bei Leipheim einen Lkw-Fahrer, der zu wenige Pausen gemacht hat. Das hat auch Folgen für das Transportunternehmen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei Leipheim an der A8 kontrolliert worden.
    Ein Lkw-Fahrer ist am Donnerstag bei Leipheim an der A8 kontrolliert worden. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Donnerstagnachmittag bei einem Lkw-Fahrer festgestellt, dass er seine gesetzlich vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Die Beamten hielten den 28-Jährigen mit seinem türkischen Sattelzug nach eigenen Angaben an der Rastanlage Leipheim zu einer Schwerverkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten mehrere Verstöße bei dem Fahrer fest. Der Berufskraftfahrer hatte seine täglichen Ruhezeiten mehrfach um mehrere Stunden unterschritten, weshalb gegen ihn ein Bußgeldverfahren nach dem Fahrpersonalgesetz eingeleitet wurde. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. Auch gegen das Beförderungsunternehmen wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben. Die Weiterfahrt konnte der Lkw-Fahrer im Anschluss fortsetzen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden