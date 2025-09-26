Rastanlage Leipheim: Lkw-Fahrer hält Ruhe- und Lenkzeiten nicht ein

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg haben am Donnerstagnachmittag bei einem Lkw-Fahrer festgestellt, dass er seine gesetzlich vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Die Beamten hielten den 28-Jährigen mit seinem türkischen Sattelzug nach eigenen Angaben an der Rastanlage Leipheim zu einer Schwerverkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten mehrere Verstöße bei dem Fahrer fest. Der Berufskraftfahrer hatte seine täglichen Ruhezeiten mehrfach um mehrere Stunden unterschritten, weshalb gegen ihn ein Bußgeldverfahren nach dem Fahrpersonalgesetz eingeleitet wurde. Zudem musste er eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich erbringen. Auch gegen das Beförderungsunternehmen wurde laut Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich erhoben. Die Weiterfahrt konnte der Lkw-Fahrer im Anschluss fortsetzen. (AZ)

