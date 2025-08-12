Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Rastanlage Leipheim: Sattelzugfahrerin mit abgelaufenem Führerschein gestoppt

Leipheim

Kontrolleur stoppt Sattelzugfahrerin an Rastanlage Leipheim

Eine Kontrolle an der Rastanlage Leipheim brachte mehrere Verstöße ans Licht. Eine rumänische Sattelzugfahrerin sieht sich nun einem Strafverfahren gegenüber.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei hat eine Anzeige gegen eine Berufskraftfahrerin, die ohne Führerschein unterwegs war, aufgenommen.
    Die Polizei hat eine Anzeige gegen eine Berufskraftfahrerin, die ohne Führerschein unterwegs war, aufgenommen. Foto: Jonas Güttler, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen hat ein Kontrolleur des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) eine 53-jährige rumänische Fahrerin mit ihrem italienischen Sattelzug an der Rastanlage Leipheim angehalten. Dieser stellte laut Polizeibericht neben auffälligen abfallrechtlichen Verstößen außerdem fest, dass der Führerschein der Berufskraftfahrerin abgelaufen war. Deswegen wurde die zuständige Verkehrspolizei Günzburg zur Kontrolle hinzugerufen, die dann die Sachbearbeitung übernahm. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie wieder vor Ort entlassen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden