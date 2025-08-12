Kontrolleur stoppt Sattelzugfahrerin an Rastanlage Leipheim

Am Montagmorgen hat ein Kontrolleur des Bundesamts für Logistik und Mobilität (BALM) eine 53-jährige rumänische Fahrerin mit ihrem italienischen Sattelzug an der Rastanlage Leipheim angehalten. Dieser stellte laut Polizeibericht neben auffälligen abfallrechtlichen Verstößen außerdem fest, dass der Führerschein der Berufskraftfahrerin abgelaufen war. Deswegen wurde die zuständige Verkehrspolizei Günzburg zur Kontrolle hinzugerufen, die dann die Sachbearbeitung übernahm. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau ein. Nach der Anzeigenaufnahme wurde sie wieder vor Ort entlassen. (AZ)
Leipheim
