Schulabschluss 2025: 69 Realschüler erhalten in Ichenhausen ihre Zeugnisse

An der Hans-Maier-Realschule in Ichenhausen wurden 69 Abschlussschülerinnen und -schüler verabschiedet. In seiner Rede würdigte Schulleiter Christian Pfeifer die Leistungen der drei Abschlussklassen. Alle Schülerinnen und Schüler haben bestanden, ein Viertel hat die Eins vor dem Komma erreicht.

Alle Schülerinnen und Schüler der Klasse 10bc haben ihren Abschluss an der Realschule bestanden. Foto: Wolfgang Gahbauer

Die besten Abschlüsse erzielten Verena Keppeler (1,0), Lena Kempter (1,46), Clara Schmid (1,54), Nico Bestler (1,55) und Jannis Kreuzer (1,58). Bei der Verleihung wurden durch den Förderverein der Hans-Maier-Realschule zudem die besten Arbeiten in den Abschlussprüfungsfächern mit Geldpreisen gewürdigt. Auch die Klassenbesten (10bc Daniel Traxler, 10d David Sauter, 10to Verena Keppeler) erhielten vom Rotary-Club Günzburg, vertreten durch Hubert Kuhn, Geldpreise für ihren Abschluss. (AZ)

Für die Klasse 10d ist die Zeit an der Hans-Maier-Realschule mit dem Abschluss jetzt vorbei. Foto: Wolfgang Gahbauer