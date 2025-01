Moderner Anbau: „Wofür gibt es Bebauungspläne?“

Der Idee einer Deubacherin, in dem Ichenhauser Stadtteil ein Einfamilienhaus so umzubauen, dass mehrere Generationen unter einem Dach Platz finden, hatte im Bau- und Umweltausschuss keiner etwas entgegenzusetzen. Weniger gut kamen jedoch in der jüngsten Sitzung die Pläne an, neben dem Umbau des Bestandsgebäudes auch noch einen modernen Anbau umzusetzen. Die Sorge der Stadtverwaltung, dass das kubische Gebäude ohne Satteldach weder ins Ortsbild passt, noch dem Bebauungsplan entspricht, teilten einige. Ein Beschluss blieb am Ende aus.

