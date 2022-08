Am letzten Feriensonntag mit der Zeitung in den Europa-Park

Den Leserinnen und Lesern in den Landkreisen Günzburg und Dillingen bietet sich am 11. September eine gute Gelegenheit, in Deutschlands größten Freizeitpark zu kommen.

Nach über zweieinhalb Jahren bietet unsere Zeitung wieder eine Leserreise an. Es steht ein „Klassiker“ auf dem Programm: eine Fahrt in den Europa-Park ins badische Rust. Der Reisetermin ist ideal, um noch einmal einen action- und abwechslungsreichen Ferientag zu erleben, bevor es zwei Tage später wieder in die Schule geht. Unser Partner Dirr-Reisen GmbH bietet am Sonntag, 11. September, bequemen Zustieg an vielen Haltestellen in den Landkreisen Günzburg und Dillingen. Und das sind die Abfahrtszeiten und -orte:

4.15 Uhr Thannhausen , Kirche,

4.15 Uhr Jettingen , Betriebshof,

4.20 Uhr Dillingen , Rosenstraße,

4.25 Uhr Krumbach , Bahnhof,

4.30 Uhr Burgau , Kapuziner Straße,

4.30 Uhr Lauingen , Betriebshof,

4.40 Uhr Gundelfingen , Lidl ,



4.45 Uhr Ichenhausen , Hirsch,

4.45 Uhr Offingen , Mindelbrücke,

5 Uhr Günzburg , Stadtbach

5.15 Uhr Leipheim , Wallgraben.

Die Rückkehr ist an diesem Sonntag gegen 23 Uhr vorgesehen.

Bonus für Leserinnen und Leser unserer Zeitung ist der Preis von 72 Euro pro Person. Enthalten ist darin die Fahrt, der Parkeintritt und ein Verzehrbon im Wert von drei Euro, der im Europa-Park eingelöst werden kann. Ein Erwachsenenticket allein kostet normalerweise 55 Euro.

Im Freizeitpark stehen Attraktionen in 15 verschiedenen Länderbereichen bereit. Darauf ist auch das kulinarische Angebot von insgesamt 50 Gastronomiebetrieben abgestimmt. Neuigkeiten sind in diesem Jahr gemütliche Boots- und Schiffsfahrten („Josefinas kaiserliche Zauberreise“) unter anderem auf einem Donau-Dampfer. Außerdem sind Virtual-Reality-Abenteuer im Alpenexpress und in der Football Arena möglich.

Wer es weniger mit rasanten Fahrgeschäften zu Lande, zu Wasser und in der Luft hat, kann auf verschiedene Shows ausweichen, die auf dem Tagesprogramm stehen.

Interessierte melden sich bei Dirr-Reisen in Jettingen-Scheppach an. Die Telefonnummer lautet 08225/309910. Weitere Informationen gibt es bei unserem Partner im Netz unter www.ichfahrmalweg.de. Auch auf diesem Weg besteht eine Anmeldemöglichkeit. Da Plätze nicht unbegrenzt zur Verfügung stehen, wird um eine baldige Anmeldung gebeten. (AZ)