Region Günzburg

17:51 Uhr

Nach Kritik vom Ministerium: Zweckverband will Krankentransportwagen für die Nacht

Nicht nur tagsüber, sondern auch nachts wäre ein Krankentransportwagen in der Region aus Sicht des Zweckverbands wichtig.

Plus Zu oft werden nach Ansicht des Innenministeriums Rettungswagen für Krankentransporte zweckentfremdet. Was die zuständigen Stellen in der Region dazu sagen.

Von Christian Kirstges

Das Bayerische Innenministerium hat per E-Mail eine eindringliche Warnung unter anderem an die Integrierten Leitstellen und die Rettungsdienst-Organisationen verschickt. Das System einer flächendeckenden und zeitgerechten Notfallversorgung werde gefährdet, weil es regelmäßig Engpässe gebe, wenn Rettungswagen (RTW) zweckentfremdet würden - statt für Notfallpatienten für Krankentransporte. Dabei gebe es dafür die Krankentransportwagen (KTW). Diese "Kreuzverwendung" müsse eine Ausnahme sein und begründet werden. Die Zweckverbände werden aufgefordert, die Vorhaltung im Krankentransport anzupassen, sollten dort nun Engpässe entstehen. Doch wie einfach ist das im Rettungsdienstbereich Donau-Iller mit den Landkreisen Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu und der kreisfreien Stadt Memmingen umzusetzen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen