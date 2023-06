Letzter Aufruf für die Leserreise in den Europa-Park

Kurz vor den Sommerferien bieten die Heimatzeitungen einen Tagesausflug an, der Spaß und Action garantiert.

Ein wenig schon an den Sommerferien schnuppern – das gelingt mit einem Tagesausflug ins badische Rust am Sonntag, 16. Juli. Die Leserreise in den Eurpa-Park bedeutet auch: nicht selbst fahren müssen, sondern sich bequem ans Ziel bringen lassen. Die Fahrt bieten in Kooperation mit Dirr Reisen GmbH die Günzburger Zeitung, die Mittelschwäbischen Nachrichten, die Donau Zeitung ( Dillingen) und die Wertinger Zeitung an. Gegen 9 Uhr wird mit der Ankunft gerechnet. Dann kann man entweder direkt Deutschlands größten Freizeitpark besuchen oder zuerst Gast der TV-Show "Immer wieder sonntags" (Moderation: Stefan Mross) sein und danach in den Park gehen. Vor wenigen Tagen ist dort ein Feuer ausgebrochen, das einen Millionenschaden verursacht hat. Der Parkbetrieb läuft dennoch weiter.

Der Preis für Fahrt, Willkommensgetränk und Parkeintritt beträgt pro Person unabhängig vom Alter 88 Euro.

Das sind die Zustiege am Sonntag, 16. Juli:

Jettingen 4.15 Uhr, Burgau 4.30 Uhr, Dillingen 4.20 Uhr, Lauingen 4.30 Uhr, Offingen 4.45 Uhr, Ichenhausen 4.45 Uhr, Günzburg 5 Uhr, Gundelfingen 4.40 Uhr, Leipheim 5.15 Uhr, Krumbach 4.25 Uhr, Thannhausen 4.15 Uhr. Gebucht werden kann unter www.dirr-reisen.de, Telefon 08225/309910. (AZ)