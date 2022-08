Leser-Aktion

19:00 Uhr

Unsere nächste Leserreise geht in den Europa-Park

Mit der Günzburger Zeitung geht es am 11. September in den Europa-Park Rust. Das Foto zeigt im Themenbereich Skandinavien das "Fjord Rafting".

Am Ende der Sommerferien lebt bei unserer Leserreise ein Klassiker wieder auf. Was im badischen Rust beim Tagesausflug in den Europa-Park alles geboten ist.