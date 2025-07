Reifenteile behindern den Autobahnverkehr auf Höhe Leipheim

Mehrere Autos sind am Mittwoch auf der A8 bei Leipheim über Reifenteile gefahren. Laut Polizei hatte ein 28-Jähriger kurz vor Mitternacht mit seinem Kleintransporter die Autobahn in Richtung Stuttgart befahren. In der sogenannten Waldvogelkurve platzte ihm dann ein Reifen. Die Reifenteile lagen auf der Autobahn verstreut, was der Fahrer auch wahrnahm. Ohne diese Hindernisse der Polizei mitzuteilen, fuhr er an der Anschlussstelle Leipheim ab, um sich um den Reifenwechsel zu kümmern.

In dieser Zeit überfuhren allerdings mehrere Verkehrsteilnehmer diese Reifenteile, wobei nach erster Einschätzung an mehreren Fahrzeugen ein Schaden entstanden sein könnte. Die hinzugerufene Verkehrspolizei Günzburg beseitigte zunächst die Reifenteile von der Autobahn und konnte dann im Rahmen einer Nahbereichsfahndung den Verursacher feststellen. Gegen diesen wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. An dieser Stelle appelliert die Verkehrspolizei an alle Verkehrsteilnehmer, dass in solch einem Fall immer die Polizei zu verständigen ist, damit die Teile von der Fahrbahn geräumt werden können. Wenn möglich, ist die Gefahrenstelle abzusichern. Hindernisse selbst wegzuräumen birgt eine zu große Gefahr, weshalb hiervon abgeraten wird. (AZ)