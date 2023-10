Autos wurden mehrmals zerkratzt

In Reisensburg wurden ein Audi und ein Mercedes in der Vergangenheit mehrfach beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Mehrmals wurden zwei Autos – ein grauer Audi und ein grauer Mercedes – in der Wuhrstraße in Reisensburg mutwillig beschädigt. Im ersten Fall wurde in den grauen Mercedes zwei Großbuchstaben eingeritzt. Diese Tat fand zwischen dem 1. und 2. Oktober statt. Im zweiten Fall, welcher im Zeitraum vom 8. und 9. Oktober stattfand, wurde an beiden Fahrzeugen offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand der Lack an den Seiten und den Motorhauben zerkratzt.

Die letzte Tat fand irgendwann zwischen 14. Oktober, 18 Uhr, und 15. Oktober, 17.30 Uhr, statt. Hier wurden erneut an beiden Autos Kratzer im Lack verursacht. Zudem wurde wiederum im Mercedes eine andere Buchstabenkombination eingeritzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221/919-0. (AZ)