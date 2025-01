Das Buchbinden und die Buchdruckerei bestimmten sein Leben

Als jüngstes von acht Kindern wurde Adolf Deininger vor 90 Jahren am Fest der Heiligen Drei Könige in eine alteingesessene Buchdruckerfamilie in Reisensburg hinein geboren. Schon als Kind haben ihn die Abläufe in einer Druckerei fasziniert und so begann er nach seiner Schulzeit eine Ausbildung zum Buchbinder in Ulm, wohin er lange Zeit mit dem Zug gependelt ist. Nach Abschluss seiner Lehrzeit arbeitete er noch einige Jahre bei der Buchbinderei in Ulm und stieg dann mit 25 Jahren in die elterliche Buchdruckerei in Reisensburg mit ein. Dort brachte er sich in vielen Bereichen des von seinem Bruder geführten Betriebes ein. Sein Hauptaufgabengebiet war die „Fertigmacherei“, was heute als Qualitätskontrolle bezeichnet werden würde. Viel Freude bereitete ihm auch die Pflege der Kundenkontakte bei der Auftragsauslieferung.

