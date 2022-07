Die Grundschule Reisensburg verändert ihr Gesicht deutlich

Plus Ein neues Schulgebäude entsteht in Reisensburg, ein Teil der jetzigen Schule wird saniert, ein anderer abgerissen. Die Kosten: voraussichtlich mehrere Millionen.

Die Lage der Grundschule ist exponiert: Auf der einen Seite ist das Schloss Reisensburg, wenige Meter entfernt ist die vor vier Jahren komplett sanierte Herrenwaldhalle. Die Grundschule selbst hingegen ist optisch aus der Zeit gefallen und auch im Inneren macht sich das Alter bemerkbar. Deswegen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder die Sanierung des Gebäudes gefordert, jetzt endlich wird das Vorhaben in Angriff genommen. Wie die Sanierung und der Neubau ablaufen und welche Punkte für Diskussionen im Stadtrat sorgten.