Die Zeit steht im Konzertmittelpunkt des Reisensburger Musikvereins

Plus In der renovierten Herrenwaldhalle gibt die Reisensburger Musikkapelle am Samstag ihr Frühjahrskonzert. An der Spitze steht jetzt eine neue Dirigentin.

Die Vorfreude auf das erste große Konzert nach der drei Jahre langen Corona-Pause und die Spannung auf die Akustik beim Auftritt in der frisch renovierten Herrenwaldhalle sind förmlich greifbar beim Probenwochenende der Reisensburger Musikkapelle im Reiberhof in Aichen. Seit Wochen laufen die Proben für die einzelnen Register parallel zur wöchentlichen Musikprobe. Drei Tage am Stück gemeinsam zu musizieren macht den Musikern nicht nur großen Spaß, sondern gibt ihnen auch die Gelegenheit, an den Feinheiten für ihren großen Auftritt am Samstag zu feilen.

Für den Vorsitzenden des Musikvereins Wolfgang Hödl ist es wichtig, dass die Stücke so gespielt werden, wie die Musiker in den einzelnen Registern vorhanden sind. Da kann dann schon mal aus einem Forte ein Mezzoforte werden. Das Gesamtarrangement steht im Vordergrund. Für Wolfgang Hödl sind die Probenwochenenden, die seit vielen Jahren durchgeführt werden, nicht mehr wegzudenken aus seinem musikalischen Jahreskalender. Bestens verpflegt vom Fanclub kommt da eine richtige Wohlfühlatmosphäre auf, die bis in die frühen Morgenstunden gepflegt wird. Wie wichtig das angenehme Miteinander ist und wie sehr dieses von den Musikern geschätzt wird, zeigt sich auch an der Zusammensetzung der Kapelle.

Reisensburger Musikverein hat eine junge Truppe beisammen

Während andere Vereine große Nachwuchssorgen haben, kann der Reisensburger Musikverein stolz darauf sein, eine so junge Truppe zu haben. Die Musiker jenseits der 60 sind an einer Hand abzuzählen. Der große Teil der Reisensburger Musikanten ist zwischen 20 und 35 Jahre alt und bringt seit Jahren jugendlichen Schwung in die Kapelle. Viele der Mitglieder haben zusammen als Kinder und Jugendliche angefangen, ein Instrument zu lernen. Die Musikprobe mache "richtig Bock", dabei zu bleiben und sich noch mehr einzubringen, sagt die 22-jährige Johanna Seitz. Sie unterstreicht dabei, dass sie zwar die sie verbindende Musik sehr ernst, aber sich als Musikkapelle nicht zu wichtig nehme.

Das sei der entscheidende Faktor für die Lockerheit, mit der alle bei der Sache sind. Diese Stimmung hat die neue Dirigentin Angela Pflüger aufgegriffen und verstärkt. Für Norbert Rampp ist diese Komponente in der Kapelle ganz wichtig. Wenn das menschliche Einfühlungsvermögen für das, was den einzelnen Musiker ausmacht, vorhanden ist, und die Atmosphäre stimmt, dann ergibt sich das Fachliche wie von selbst.

Schülerorchester Guntia eröffnet das Frühjahrskonzert

Für das Konzert am Samstag wurde die Zeit als zentrales Thema gewählt – passend zur Umstellung von der Winter- auf die Sommerzeit. Eröffnet wird der Abend vom Schülerorchester Guntia unter der Leitung von Benedict Waldmann. Die jungen Nachwuchsmusiker, die sich aus den Musikvereinen Reisensburg und Wasserburg und der Stadtkapelle Günzburg rekrutieren, werden drei Stücke zeigen, bevor die Musikkapelle Reisensburg ihre Zuhörer mit der "Zeitenwende", einem zeitgenössischen, sinfonischen Werk für Blasorchester auf eine vergnügliche musikalische Auszeit einstimmt. Das weitere Programm reicht von Melodien mit Ohrwurm-Potenzial über kraftvolle Balladen und nachdenklich stimmenden Stücken bis zu einem quirligen Medley. Dirigentin Angela Pflüger verspricht einen abwechslungsreichen Abend, bei dem die Gäste auf einige Überraschungen gespannt sein dürfen.

Das Frühjahrskonzert der Musikapelle Reisensburg findet am Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr in der Reisensburger Herrenwaldhalle statt.