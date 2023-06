Reisensburg

06:30 Uhr

Zum 90. Geburtstag von Maria Wahl gibt es eine Festwoche

Plus Viel Besuch gibt es für die Reisensburgerin nicht nur an ihrem Geburtstag. Ihr großes Hobby: der eigene Garten.

Von Claudia Jahn

Eine richtige Festwoche erlebte Maria Wahl aus Reisensburg seit sie am Samstag, 27. Mai, ihren 90. Geburtstag feiern durfte. An ihrem Ehrentag wurde sie von ihrer Familie mit einem großen Fest überrascht, zu dem all die Menschen eingeladen waren, die ihr lieb und wichtig sind. Seitdem geben sich die Gratulanten in dem schmucken Haus am Fuße der Reisensburg die Türklinke in die Hand. Die Jubilarin ist sehr erfreut über die vielen persönlichen Glückwünsche, die ihr zuteilwerden – sei es aus der Kirchengemeinde, dem Kirchenchor, der Blaskapelle oder von vielen wohlgesonnenen Nachbarn.

Die vielseitig interessierte, noch immer mitten im Leben stehende Frau pflegt gute Kontakte zu ihrem Umfeld und hat für all ihre Bekannten stets ein offenes Haus, in dem Gastfreundschaft großgeschrieben wird. Sie nimmt sich jeden Morgen viel Zeit zur Lektüre der Günzburger Zeitung und liest die verschiedenen Artikel mit großer Aufmerksamkeit. Das liefert dann die Grundlage für viel Gesprächsstoff im anschließenden Tagesverlauf oder bei Besuchen politisch aktiver Verwandter.

