Eröffnungsschießen im Reisensburger Schützenheim

Nachdem die deutschen Meisterschaften im Sportschießen beendet sind, starten die Schützen in die neue Saison. In Reisensburg findet dazu das Eröffnungsschießen statt. Hier haben Mitglieder und Freunde des Schützenvereins Reisensburg die Chance ihr Können zu beweisen und sich einen der begehrten Geflügelpreise zu sichern.

Neben dem Wettbewerb ist Fabian Kuhn hervorzuheben, der 2025 mit einem hervorragenden 31. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Luftgewehr abgeschnitten hat. Diese Leistung gab es in Reisensburg schon lange nicht mehr. Um die Jugendarbeit zu unterstützen und in Zukunft einen Anreiz für den Schießsport zu schaffen, übergab Ferdinand Munk ein neues Sportgerät, ein Luftgewehr der Firma Tesro aus Bächingen, der Reisensburger Schützenjugend. Ebenso wurde eine Luftpistole für Linkshänder von Schützenkommissar Munk gestiftet.

Die erfolgreiche Jugendarbeit wurde auch von Ehrenschützenmeister Ernst Heinle gelobt und durch einen von ihm in der Sommerpause durchgeführten Wettkampf unterstützt. Hier konnten im Rahmen des Eröffnungsschießens die Pokale an die glücklichen Teilnehmer übergeben werden.

Kurz vor der Siegerehrung wurde die Nominierung zur Baumpflanz-Challenge durch den Schützenverein Nornheim von Schützenmeister Alwin Baur verkündet. In einer spontanen Aktion wurde symbolisch ein Bonsai vor dem Schützenheim gesetzt, der nach Abschluss der Bauarbeiten auf dem Gelände der Reisensburger Grundschule und rund um die Herrenwaldhalle durch einen größeren Artgenossen ersetzt werden soll. Damit die Challenge weitergeht, wurden die Schützenbrüder- und schwestern aus Offingen nominiert. Den eigentlichen Höhepunkt des Abends stellte die Übergabe der frischen Hähnchen dar. Hier sicherten sich unter den 26 Teilnehmern Gabriele und Alwin Baur die ersten beiden Tiere gefolgt von Stefan Kuhn.

