Geförderter Musikunterricht trägt in Reisensburg erste Früchte

Kostenlose Unterrichtsstunden haben das Interesse am Lernen geweckt. So hat der Musikverein Reisensburg neuen Nachwuchs aquiriert.

Ein kleines aber feines „Konzertle“ hörten Eltern und Aktive des Reisensburger Musikvereins im dortigen Musikheim. Durch das Förderprogramm des „Bundesmusikverbandes Chor und Orchester“ konnten 16 Kinder und Erwachsene von April bis Juni dieses Jahres kostenlose Unterrichtsstunden an verschiedenen Instrumenten erhalten. In Kooperation mit der Städtischen Musikschule und eigenen Ausbildern wurde wöchentlich fleißig geübt. Auch Horn, Posaune, Tuba, Tenorhorn, Klarinette, Saxophon, Trompete und Oboe wurden durch das Bundesprogramm kostenlos zur Verfügung gestellt. Federführend verantwortlich für diese einmalige Aktion war die Jugendleiterin des Musikvereins Reisensburg, Theresa Willmy (hinten, dritte von links).

Zwölf Kinder und Erwachsene wollen ein Musikinstrument erlernen

Einige dieser Azubis fanden sich dann im „Vororchester Förderprogramm“ zusammen, das von Reisensburgs Dirigentin Angela Pflüger (hinten, zweite von links) in nur sechs Proben geformt wurde. Das Geübte wurde nun zu Gehör gebracht. Zwölf Kinder und Erwachsene lassen sich ab dem neuen Schuljahr weiter an ihren Instrumenten ausbilden und die Kinder werden dann auch in dem von den drei Günzburger Musikvereinen gebildete und seit Jahren bestehende „Schülerorchester Guntia“ zusammen weiter musizieren. (AZ)