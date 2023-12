In Reisensburg wird das Rotlicht-Etablissement zum Kloster

Die Landjugend Reisensburg startet mit dem neuen Stück "Im Kloster ist der Teufel los" in die kommende Theatersaison. Dafür muss das alte Bühnenbild weichen.

Die drei Nonnen Imelda (Nina Stelzle), Dominata (Amelie Prübner) und Genoveva (Franziska Feustle) haben Sorgen. Ihr Klosterbetrieb ist nicht mehr rentabel. Monsignore Schwab (Hans-Peter Flötzner) und sein Sekretär Teufel (Thomas Briegel) reisen an, um die Lage zu besprechen. Letzterer treibt allerdings ein sehr zwielichtiges Spiel. Die Schwestern haben eine Geschäftsidee, um das Kloster zu retten. Das stinkt dem Sekretär Teufel gewaltig. Im Kloster sind auch Annegret (Laura Merk) und Chantal (Lena Fiener). Sie müssen dort ihre Sozialstunden ableisten. Annegret gibt sich dabei Mühe, wohingegen Chantal nur für Probleme sorgt. Frau Frosch (Kerstin Deininger), die Sozialarbeiterin, die Chantal begleitet, hat deshalb alle Hände voll zu tun.

Michael (Stefan Schroweg), der Fahrer des Monsignore, ist mit Frau Frosch verbandelt und die beiden verbergen auch noch weitere Geheimnisse. Professor Nett (Martin Hartman) und seine Studenten Martin (Johannes Anwald) und Josef (Johannes Späth) sollen einen Gedächtnisgarten anlegen, im Gedenken an Schwester Clarissa. Sie war eine gottesfürchtige und unschuldige Nonne, die im Jahre 1720 vom Abt des in der Nähe gelegenen Klosters erschlagen wurde. Beim Anlegen des Gartens wird ein wertvoller Fund gemacht, der danach an einem sicheren Ort verwahrt wird. Dieser Fund ist plötzlich verschwunden und auf mystische Weise tauchen auch noch Mönche auf, um die Nonnen zu warnen.

In Reisensburg wird ein Rotlicht-Etablissement zum Kloster

Viele Jahre dienten gewohnte Szenerien wie Bauernstuben und Wirtschaften als Bühnenbilder der Reisensburger Schauspielerinnen und Schauspieler. Vergangenes Jahr wurde aus der Wirtsstube beim Stück „Alte Mühle wird Moulin Rouge“ plötzlich ein Etablissement im Rotlichtmilieu. Dieses Jahr wird die Bühne zum absoluten Gegensatz: einem Kloster.

Das Theaterspiel der Landjugend Reisensburg gibt es seit mehr als 50 Jahren. Früher wurde noch im sehr beengten Saal der Gaststätte „Hasen“ gespielt. Nach dem Bau der Herrenwaldhalle wurde in eine neue Bühne investiert. Wurden damals eher dramatische Stücke bevorzugt, sind es in den vergangenen Jahrzehnten eher die Komödien, die die Landjugend in der meist gut besetzten Herrenwaldhalle aufführt. (AZ)

Die Aufführungen in der Herrenwaldhalle Reisensburg finden in den kommenden beiden Wochen jeweils Freitags und Samstags um 19.30 Uhr statt. Karten gibt es im Vorverkauf bei Karin Briegel unter der Telefonnummer 08221/33937 oder an der Abendkasse.

