Jahreshauptversammlung beim TC Reisensburg

Am 19. September fand die Jahreshauptversammlung des TCR statt. Zahlreiche Mitglieder, darunter auch Ehrenmitglieder sowie Stadträtin Simone Riemenschneider-Blatter, nahmen daran teil. Rückblickend wurde deutlich: Das vergangene Vereinsjahr war in vielerlei Hinsicht ein Rekordjahr. Im sportlichen Bereich gab es große Erfolge zu feiern: Die Herren 30 sicherten sich mit einer starken Winterrunde den Aufstieg in die Bayernliga, die Herren 40 überzeugten mit Platz 2. Auch in der Sommersaison präsentierten sich alle Mannschaften engagiert und erfolgreich. Beim 16. Munk-Cup glänzten erneut die Nachwuchstalente des Vereins.

Abseits des Platzes war das Vereinsleben ebenfalls von positiver Entwicklung geprägt. Die Mitgliederzahl stieg erneut deutlich an, was den TCR aktuell zu einem der größten Tennisvereine im Landkreis Günzburg macht. Ein Meilenstein war die Installation einer PV-Anlage sowie die umfassende Dachsanierung des Clubheims. Ein zukunftsweisendes Großprojekt, das die nachhaltige Ausrichtung des Vereins stärkt. Aber auch gesellige Veranstaltungen kamen nicht zu kurz: Das Sommerfest, die Winterwanderung und das traditionelle Schafkopfturnier erfreuten sich großer Beliebtheit. Fast 100 Kinder nahmen am Schnuppertennis teil – ein starkes Zeichen für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins. Daneben wurde auch die Öffentlichkeitsarbeit weiter ausgebaut, mit regelmäßiger Präsenz auf Social Media und der Vereinswebsite.

Schatzmeisterin Nicole Bender legte einen soliden Kassenbericht vor. Trotz hoher Investitionen konnte dank guter Planung und Förderungen ein positives Ergebnis erzielt werden. Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurde Jürgen Murn als Jugendwart neu in die Vorstandschaft gewählt. Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden einstimmig im Amt bestätigt. Insgesamt 18 Mitglieder wurden für ihre Vereinstreue ausgezeichnet. Besonders hervorzuheben sind Jochen Petz, Jürgen Struck sowie Christina und Peter Weinert, die bereits seit 40 Jahren dem Verein angehören.

