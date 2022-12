Landjugend brilliert mit einem Hauch Erotik und viel Temperament

Plus Warum bei der Theaterpremiere der Landjugend Reisensburg ein erotischer Hüftschwung ein Thema war und wie ein neues Geschäftsmodell eine harmonische Bauernbeiz durcheinanderbringt.

Sie ist wieder auf der Bühne: Die Reisensburger Landjugend hat es in diesem Herbst gewagt, ein neues Lustspiel zu inszenieren, und sie hatte Glück: keine Einschränkungen, keine Auflagen. Es darf frei weg gespielt und frei weg gelacht werden.