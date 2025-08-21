Mitgliederwerbung beim Musikverein Reisensburg

Im Zuge der Mitgliedergewinnung durch Instrumentenvorstellung veranstaltete der Reisensburger Musikverein auch einen Malwettbewerb in der Grundschule Reisensburg zum Thema „Male Musik“. Die Musikantinnen und Musikanten des Reisensburger Musikvereins hatten nun die schwere Aufgabe, aus den über 30 Einsendungen drei Siegerbilder auszuwählen. Jugendleiterin Theresa Sauter präsentierte danach die drei Gewinnerbilder. Die Kinder bekommen je einen großen Eisgutschein.

