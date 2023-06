Sperrung auf dem Kreuzberg in Reisensburg für unbestimmte Zeit

Das Eschentriebsterben im Günzburger Stadtteil Reisensburg bedeutet auch eine Gefahrensituation. Die Stadt warnt vor dem Betreten des gesperrten Bereichs.

Wegen des Eschentriebsterbens und der damit verbundenen Gefahrensituation ist in Günzburgs Stadtteil Reisensburg der Weg ab Höhe der Kreuzbergkapelle bis zur Einmündung in die Bgm.-Johann-Müller-Straße ab sofort auf unbestimmte Zeit gesperrt. Das teilt die Stadt Günzburg mit. Von Westen her bis zur Kreuzbergkapelle ist der Weg benutzbar. Umgeleitet wird über die Straße Spitzberg. Die vom Eschentriebsterben betroffenen Bäume müssen aufwendig gefällt werden, weshalb für die Dauer der Sperrung aktuell keine Angabe gemacht werden kann. Die Stadtverwaltung warnt ausdrücklich vor dem Betreten dieser Bereiche. (AZ)