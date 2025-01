„Man hilft sich halt im Dorf“, sagt Johanna Seitz, nachdem sie noch eine Gruppe Sternsinger für den Einsatz am 6. Januar in Reisensburg für die Pfarrei suchte. Sie sprach in ihrem Musikverein ein paar Musikanten an und hatte spontan ihre Mannschaft zusammen. Von links: Nina Bracher (Horn), Christian Kuhn (Flügelhorn), Maik Bracher (Horn), Kaplan Norbert Rampp (Flügelhorn), Johanna Seitz (Trompete). Und der Einsatz im nächsten Jahr ist auch schon gesichert!

Foto: Steffi Wiesheu