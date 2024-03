Reisensburg

Töne der Jugend: Musikalischer Nachmittag in Reisensburg

Junge Nachwuchsmusikerinnen und -musiker im Alter von vier bis 25 Jahren zeigten in der Herrenwaldhalle in Reisensburg, was in ihnen steckt.

Der Musikverein Reisensburg bot 70 Kindern und Jugendlichen vor etwa 230 Zuhörerinnen und Zuhörern eine musikalische Plattform im Saal der Reisensburger Herrenwaldhalle. Der Musikverein zeigte, was sich in dem 2200-Einwohner-Dorf musikalisch „abspielt“. Das Altersspektrum bot eine Spanne von vier bis 25 Jahren. Begonnen hatten die Mädls und Jungs der „Musikalischen Früherziehung“ unter der Leitung von Anni Weinig (Städtische Musikschule), die in der Reisensburger Grundschule ihren Proberaum haben. Frisch und fröhlich schlängelten sich die Kinder durch die Tischreihen und klopften mit ihren Holzstäben zum Klang des Einmarsches. Auf der Bühne stellten die Kleinsten des Nachmittags mit ihren Blockflöten ihre Übungsstücke vor. Mucks Mäuschen still war es im Anschluss, als Maxima Schilling und Luisa Wiest ihren Harfen schon fast sphärische Klänge entlockten. Musikalische Reise durch die Jahreszeiten in Reisensburg Nach der Umbaupause stellte sich die „Chorklasse der Grundschule Reisensburg“ unter der Leitung von Andrea Sterk dem Publikum. Mit drei Liedern zeigten sie einen Querschnitt durch die Jahreszeiten und wie sich verschiedene Klangkörper zu den einzelnen, gesungenen Strophen ergänzten. Beim dritten Teil des Nachmittags nahmen dann das „Schülerorchester Guntia“ und das „Jugendorchester Guntia“ auf der Bühne Platz. Benedict Waldmann leitet die beiden jungen Orchester, die getragen werden von den Musikvereinen Reisensburg, Wasserburg und der Stadtkapelle Günzburg. In diesen beiden Orchestern werden die „Azubis“ mit ihren verschiedenen Instrumenten Stück für Stück an das Zusammenspiel mit ihren musikalischen Freunden herangeführt und lernen hier, auch auf das Spiel der anderen Musiker zu hören. Mit schmissigen, modernen Stücken unterhielten sie die aufmerksamen Besucher und mussten natürlich auch ihre Zugaben-Noten auspacken. Kinder und Jugendliche durften nach dem Konzert verschiedene Instrumente ausprobieren. Selbst der Tuba entlockten sie erste Töne. Foto: Wolfgang Hödl Theresa Willmy, die Jugendleiterin des Reisensburger Musikvereins, und Maik Bracher, zweiter Vorsitzende, moderierten den Nachmittag und boten zum Schluss der Veranstaltung an, dass alle Kinder und Jugendliche in einem Rundkurs verschiedene Instrumente selbst ausprobieren können. Viele von ihnen entlocken schon beim ersten Hineinblasen erstaunliche Töne aus Saxophon, Klarinette, Querflöte, Tenor- und Waldhorn, Posaune, Trompete und Tuba. Natürlich war auch das Schlagzeug, immer umringt von den Kindern. (AZ)

