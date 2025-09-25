Vereinsmeisterschaften beim TCR: Nachwuchs und Senioren zeigen ihr Können

Im Anschluss an die Punktspielrunde fanden auch in diesem Jahr wieder die Vereinsmeisterschaften des Tennisclubs Reisensburg statt. Zahlreiche Teilnehmer aus verschiedenen Altersklassen kämpften um die begehrten Titel. Sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Erwachsenen wurden spannende Matches ausgetragen.

In der Altersklasse U10, in der insgesamt 13 junge Talente an den Start gingen, setzte sich Matthias Hohlfeldt durch und sicherte sich den 1. Platz. Auf dem zweiten Rang landete Frieda Blatter, gefolgt von Valentin Murn, der den dritten Platz belegte. Bei der U12 zeigten Michl Habiger, Moritz Merkle und Fiona Carmagnani ihr Können. Am Ende erkämpfte sich Michl Habiger den ersten Platz, während Moritz Merkle den zweiten und Fiona Carmagnani den dritten Platz erreichten. In der U18 setzte sich Johannes Schmelzle durch und holte sich den Titel des Vereinsmeisters, gefolgt von Leni Käufler auf Platz zwei und Nils Stohl, der Platz drei belegte. Auch die Herren 40 kämpften in einem spannenden Feld um den Titel. Hier konnte Michael Schwenk das Rennen für sich entscheiden und den 1. Platz erlangen. Markus Brenner landete auf dem zweiten Rang, während sich Andreas Mayer den dritten Platz sicherte. Bei den Herren 65, eines der größten Teilnehmerfelder, siegte Wolfgang Müller. Günter Renz und Lothar Senser folgten auf den Plätzen zwei und drei.

Im Vorfeld der Jahreshauptversammlung fanden die Siegerehrungen statt. Alle Teilnehmer der U9 und U12 erhielten Pokale. Der 1. Platz wurde zusätzlich mit einem Citygutschein belohnt. Für die Sieger der U18 gab es ebenfalls Pokale, wobei auch hier der Sieger dazu noch einen Citygutschein erhielt. Bei den Herren 40 und Herren 65 wurden die ersten drei Plätze mit Citygutscheinen geehrt. Alles in allem boten die Vereinsmeisterschaften eine gute Gelegenheit, nicht nur den sportlichen Ehrgeiz sondern vor allem auch die Gemeinschaft im TCR zu fördern und die sportlichen Leistungen der Mitglieder zu würdigen.

