Reisensburg

vor 33 Min.

Vier Frauen geben im Reisensburger Musikverein den Takt an

Plus Vier Monate hat der Musikverein Reisensburg nach einer musikalischen Leitung gesucht. Jetzt gibt es eine Erste Dirigentin – und eine seltene Zusammenstellung.

Von Peter Wieser

Wenn die Musik spielt, dann ist derjenige, der vor den Musikerinnen und Musikern steht und den Takt angibt, also der Dirigent, in der Regel männlich. Eben nicht. Das war vielleicht früher so, aber die Zeiten haben sich gewandelt: Die Zahl der Dirigentinnen hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich zugenommen, auch bei den Musikkapellen im Landkreis Günzburg. Und beim Musikverein Reisensburg? Auch dort gibt es mit Angela Pflüger jetzt eine Erste Dirigentin – und die hat mit Renate Schmid (Klarinette), Karolina Simnacher (Flügelhorn) und Anja Wiest (Querflöte) gleich drei Stellvertreterinnen.

