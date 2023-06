Was die "Arbe" alles von Reisensburg aus anschiebt

Plus Die psychosoziale Hilfsgemeinschaft "Arbe" unterstützt seit 20 Jahren Menschen mit psychischem Handicap. Sozialministerin Scharf nennt die Einrichtung "ein Vorbild".

Es sind Sätze, die Rainer Frei berühren: "Ich habe wieder Motivation und Lebensfreude gefunden - fühle mich wieder gebraucht." "Habe Arbeit gefunden und kann dadurch meine Familie über die Runden bringen." "Habe seit mehr als 15 Jahren keinen stationären Aufenthalt mehr gehabt - erfahre hohe Wertschätzung." Das alles sind Zitate von "aktiven Mitgliedern" der psychosozialen Hilfsgemeinschaft Arbe in Günzburg.

Auf dem gewöhnlichen Arbeitsmarkt haben die Frauen und Männer mit psychischem Handicap, obwohl Arbeitskräfte gesucht sind, ohne Unterstützung der Arbe in diesem geschützten Bereich keinerlei Chance. Die Günzburger Arbe (die vier Buchstaben sind eine Abkürzung, die für "Arbeit und Beschäftigung" stehen) fängt diese Menschen auf. Ihr monatlicher Mitgliedsbeitrag für die in Vereinsform geführte Hilfsgemeinschaft beträgt einen Euro. Rainer Frei ist der Vorsitzende der Arbe, die jetzt ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert hat.