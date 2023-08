Reisensburg

Zwei Betrunkene randalieren an einem Wohnheim in Reisensburg

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind zwei Betrunkene lauthals in Reisensburg unterwegs. Als sich Anwohner beschweren, fangen die Männer zu randalieren an.

Am Sonntag um 3.30 Uhr wurde der PI Günzburg Randale bei einem Wohnheim in der Nornheimer Straße in Reisensburg mitgeteilt. Vor Ort wurden zwei erheblich alkoholisierte junge Männer festgestellt. Wie die Ermittlungen ergaben, waren die beiden Männer grölend an dem Wohnheim vorbeigezogen. Als dortige Bewohner um Ruhe baten, hätten die beiden vor dem Anwesen randaliert und dabei unter anderem einen Grill, einen Aschenbecher und Tische beschädigt. Einer der beiden Männer trat dann gegen eine Balkontüre, bis sich diese öffnete und betrat das Wohnheim. Durch die Tritte wurde die Balkontüre beschädigt. Einer der beiden Männer hatte sich auf bisher unbekannte Weise am Hals verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die genaue Schadenshöhe muss erst noch ermittelt werden. (AZ)

