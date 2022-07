Max Weishaupt aus Jettingen feiert Triumphe in Ingolstadt

Der Jettinger Max Weishaupt gewinnt bei einem der bestbesetzten Reitturniere in Süddeutschland zwei S**-Springen. Auch eine Reisensburgerin überzeugt.

Unwiderstehlich brausten sie durch den Parcours, am Ende standen zwei herausragende Erfolge: Max Weishaupt aus Jettingen und die elfjährige bayerische Schimmelstute DSP Omerta Incipit aus dem Besitz von Karl Gruber gewannen beim Reitturnier in Ingolstadt-Hagau zwei Springen der Klasse S**. Einen schönen Erfolg bei dieser hochkarätigen Veranstaltung feierte auch die Reisensburgerin Sophie Linder auf der neunjährigen Selle-Francais-Stute Deesse de Ruiere ihres Vaters Georg Linder.

Blitzsaubere Runden

Im Großen Preis zeigten Weishaupt und DSP Omerta Incipit zwei blitzsaubere Runden und sicherten sich inmitten eines bärenstarken Starterfeldes die Goldene Schleife. Neun Paare erreichten nach fehlerfreien Umläufen die Siegerrunde, hier blieben nur noch zwei ohne Strafpunkte. Und Weishaupt war der Schnellere, an seine 39,70 Sekunden kam Patrick Lam (Hongkong) auf Claron CR bei Weitem nicht heran; seine 42,06 Sekunden brachten ihm Platz zwei. Dieselben beiden Reiter hatten bereits einen Tag zuvor die Top-Positionen im S**-Springen belegt. Auch hier blieben sie wie sieben weitere Paare unter den 37 Teilnehmenden strafpunktfrei, auch hier setzte sich Weishaupt mit gut einer Sekunde Vorsprung – 67,06 gegenüber 68,32 – durch. Christoph Kaufmann (RFV Jettingen) wurde in dieser Prüfung auf seinem elfjährigen Wallach Boston du Banney Siebter; die zwei benötigten 72,56 Sekunden.

Erfolgreich schnitt Weishaupt in Ingolstadt mit all seinen Pferden ab, konnte sie für das Bundeschampionat in Warendorf qualifizieren. Auf seiner sechsjährigen Stute Sophia vom Rahmannshof gewann er mit einer Traumnote von 9,2 die Springpferdeprüfung M*. Vater Josef Weishaupt berichtete nach der Rückkehr nach Jettingen stolz: „Für ihn ist es rundum gelaufen.“

Sophie Linder wird Zweite im S*-Punktespringen

Dasselbe gilt für Sophie Linder, die für den RFV Jettingen reitet und unter anderem bei Josef Weishaupt trainiert. Auch sie zeigte in Ingolstadt Top-Vorstellungen. Höhepunkt für sie war der zweite Platz in einem Punktespringen der Klasse S*, zu dem 50 Paare angetreten waren. Auf Deesse de Ruiere erreichte sie wie die spätere Siegerin Anja Steindl 66 Zähler, benötigte aber 55,77 Sekunden und damit knapp drei Sekunden mehr als die Lokalmatadorin. (ica, AZ)

