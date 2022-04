Daumen hoch für den Neustart: Günzburger Reiter fiebern auf ihr Turnier hin

Die extrem lange Corona-Zwangspause ist vorbei. Gut gelaunt richten die Mitglieder des RuFV Günzburg ihre Anlage am Kreiskrankenhaus für das Frühjahrsturnier 2022 her. Am 23. und 24. April werden hier insgesamt 21 Prüfungen, unter anderem zur Kreismeisterschaft, stattfinden.

Foto: Felix Gnoyke