Reitsport

vor 48 Min.

Der RFV Jettingen verspricht ein Reiter-Spektakel

Plus 365 Akteure geben für die Turnier-Wochenenden beim RFV Jettingen mehr als 800 Nennungen ab. Vereinschef Anton Vogel weiß, was Sporttreibende und Zuschauende lockt.

Von Jan Kubica

Es ist gute Tradition beim RFV Jettingen, den sportlichen Höhepunkt des Jahres auf zwei Termine aufzuteilen. Und so messen sich am 6. und 7. August 2022 zunächst die Dressurreiter auf dem wunderschön angelegten Außenplatz, ehe am Wochenende darauf die Springreiter für ein Spektakel sorgen. Das wird es gewiss auch für alle Besucher, da die Gastgeber zum sportlichen Augenschmaus ein ebenso hochkarätiges wie bodenständiges Angebot servieren.

