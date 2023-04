Dressurreiter glänzen in Günzburg unter strahlender Sonne

Plus Die Dressurtage des RFV Günzburg bieten guten Sport. Das Herbstturnier 2023 wird eine ganz besondere Veranstaltung – womöglich sogar für die Springreiter.

Fast durchgehend traumhaftes Wetter mit strahlendem Sonnenschein hat jede Menge Reitsport-Fans zum traditionellen Frühjahrsturnier des RFV Günzburg gelockt. Thomas Lang, Vereinschef und Turnierleiter, freute sich über eine ungewöhnlich große Zuschauerzahl an den beiden Tagen, die erstmalig ausschließlich Dressursport boten.

Und auch die Reitenden hat es in großer Zahl nach Günzburg gezogen. Der gastgebende Verein konnte eine Nennzahl wie schon lange nicht mehr verbuchen und auch die Starterquote war sehr gut. Sie lag durchschnittlich bei 80 bis 90 Prozent der ursprünglich genannten Teilnehmer. Im Verhältnis zu den beiden Turnieren 2022 gingen allein die Nachnennungen etwas zurück.