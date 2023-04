Reitsport

vor 50 Min.

Günzburg bietet viel mehr als „nur“ ein Dressurturnier

Freut sich über ein deutliches Plus an Nennungen und auf viele Starter aus dem gastgebenden RFV Günzburg: Turnierleiter und Vereinschef Thomas Lang. Foto: Ernst Mayer

Plus Der RFV Günzburg läutet die Freiluftsaison der Reiter ein. Erstmals überhaupt gibt es keine Springprüfungen. Vereinschef Thomas Lang erläutert die Gründe.

Von Jan Kubica

Seit 1986 bereits gibt es Frühjahrsturniere auf dem Gelände der Günzburger Reiter, das Hauptaugenmerk von Reitern und Fans richtete sich seither über weite Strecken vor allem auf die Springreiter. Diese Tradition findet nun ein Ende. Das Frühjahrsturnier 2023 des RFV Günzburg wird eine reine Dressurveranstaltung. Allerdings spricht alles dagegen, diesem Sachverhalt das Wort „nur“ beizugeben. Denn die Veranstaltung am 22./23. April verspricht großen Sport, jede Menge lokales Flair und viel Vergnügen.

Tatsächlich ist der "Verlust" überschaubar

Vereinschef Thomas Lang ist natürlich Werbebotschafter in eigener Sache, wenn er den Wegfall der tatsächlich spektakuläreren Disziplin nicht als „Verlust“ deklarieren mag. Über die Zeit hatte sich bereits immer klarer abgezeichnet, dass die Reiter aus der Region den Günzburger Springplatz meiden. Er ist einfach in die Jahre gekommen, wird modernen Standards nicht mehr gerecht. Und die ewig andauernde Debatte über einen eventuell bevorstehenden Umzug der Reiterfamilie verhinderte am jetzigen Standort große Investitionen in eine ungewisse Zukunft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

