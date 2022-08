Gute-Laune-Turniertage beim VfR Jettingen

Plus Beim Spring-Turnier des VfR Jettingen passt alles: Viele Fans kommen, die Anlage präsentiert sich in tadellosem Zustand und der Gastgeber darf sportliche Erfolge feiern.

Es war ein würdiges Finale dieser insgesamt vier Turniertage beim RFV Jettingen. Das M*-Springen mit Stechen lockte 600 bestens gelaunte Reitsport-Fans an die schmucke Anlage, Philipp Maier (SVG Langerringen) gewann nach einem sehenswerten Harakiri-Ritt auf der abschließenden Linie verdient und die für den gastgebenden Verein reitende Reisensburgerin Sophie Linder sorgte mit ihrem zweiten Platz für anhaltenden Jubel vor Ort. Der RFV-Vorsitzende Anton Vogel packte das Geschehen dann auch in ein einziges Wort: „Mega!“