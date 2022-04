Hohe Sprünge und heitere Mienen beim Reitturnier des RuFV Günzburg

Plus Der RuFV Günzburg ist stolz auf seine talentierten Schüler. Brigitte Schnödt schafft einen Heimsieg in der M*-Dressur. Zum Turnier kommen mehr Fans als jemals zuvor.

Nach zwei Jahren Zwangspause hat der Reit- und Fahrverein (RuFV) Günzburg seine Tore endlich wieder öffnen dürfen. Der Andrang der Aktiven und auch der Reitsport-Begeisterten aus der näheren Umgebung bei diesem Frühjahrsturnier 2022 war enorm. Aus Sicht von Vereinschef Thomas Lang war die Gesamtveranstaltung ein voller Erfolg. „Glücklich kann ich sagen, dass wir noch nie so viele Zuschauer bei einem Turnier hatten wie dieses Jahr. Man merkt richtig, wie die Leute die Turnieratmosphäre vermisst haben.“