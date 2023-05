Reitsport

15:21 Uhr

Max und Philipp Weishaupt triumphieren im Parcours

Plus Erfolgreiche Tage für die Springreiter-Brüder Weishaupt aus Jettingen: Max wird Dritter in München und Philipp feiert in Hamburg ein starkes Comeback.

In großer Zahl war die Reiter-Familie Weishaupt aus Jettingen zu dieser Pferd International an die Olympia-Reitanlage in München-Riem gekommen. Springreiter Max Weishaupt freute sich mächtig über seinen eigenen Fanclub unter den insgesamt 85.000 Fans, die für einen Besucherrekord bei diesem Sportereignis sorgten. Schließlich waren auch Ehefrau Nena und Söhnchen Moritz (3) mit von der Partie; im Herbst wird es übrigens weiteren Nachwuchs im Hause Weishaupt geben. Natürlich ließen es sich auch Papa Josef Weishaupt und dessen Sohn Luis nicht nehmen, Max Weishaupt am Abreiteplatz zu assistieren.

Leistungen von Max Weishaupt haben es in sich

Weishaupts Leistungen hatten es dann auch wahrlich in sich. Gleich am ersten Turniertag machte er sich ein besonderes Vatertagsgeschenk. Er siegte im schwersten Springen des Tages, einer S-Prüfung über 1,50 Meter nach Fehlerpunkten und Zeit. Und so ging es weiter. Auf Nexus belegte er zwei Tage später den Silberrang in einem Gruppenspringen über 1,45 Meter mit Siegerrunde.

