Reitturnier des RFV Günzburg bietet Eleganz in schmucker Atmosphäre

Plus Lokalmatadorin Brigitte Schnödt feiert beim Reitturnier des RFV Günzburg Dressur-Triumphe und Vereinschef Thomas Lang hat eine gute Nachricht.

Prickelnde Turnier-Atmosphäre lag über der Anlage des Reit- und Fahrvereins (RFV) Günzburg. Der Wettergott war den Veranstaltern des Herbstturniers im Spring- und Dressurreiten allerdings nicht wohlgesonnen. Es kam immer wieder zu Regenschauern und die Temperaturen fielen stetig ab. Im Lauf der drei Tage machte sich das auch bei den Teilnehmenden- und Besuchendenzahlen bemerkbar. Am Finaltag kam teilweise nur noch ein Drittel der als startend genannten Aktiven zu den Springprüfungen. Dennoch war die Stimmung sehr gut.