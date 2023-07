Reitsport

Sophie Linder aus Jettingen ist bayerische Amateurmeisterin im Springreiten

Plus Sophie Linder und Deesse de Rueire feiern ihren bislang größten Erfolg. Die Dominanz der beiden bei den bayerischen Meisterschaften im Reiten überrascht.

In der Sekunde des Triumphs reckte Sophie Linder die Rechte als Siegerfaust in den makellosen Himmel über München. Der erste Dank der 29-Jährigen galt unmittelbar danach ihrer braven Deesse de Rueire. Die Selle Francais-Stute, deren Vorzüge seit Jahren von Fachleuten in höchsten Tönen gerühmt werden, hatte ihre seit wenigen Wochen in Jettingen lebende Reiterin auf der Olympia-Reitanlage in Riem zur bayerischen Meisterschaft der Amateur-Springreiter begleitet. Es ist der bei weitem größte Erfolg in der gemeinsamen Laufbahn der beiden, einer Sportkarriere, die noch Raum für viele Hoffnungen offenhält.

Vater Georg Linder jubelt mit

Am Rand des Parcours jubelte Vater Georg Linder ausgelassen mit. „Stolz wie Bolle“ sei er, versicherte der Architekt aus Reisensburg. Mit Blick auf seine zehnjährige Stute lobte er, dass sie nach etwa sechs Monaten Verletzungspause eben erst wieder voll belastbar ist, überraschender Weise aber sofort wieder das in jahrelanger Ausbildung erreichte Formniveau erreichte. Seine Tochter, für die einst auf einem Pony namens Fury die Pferdesportbegeisterung begann, würdigte er für ihren Fleiß und Ehrgeiz. „Da muss ich echt den Hut runter tun, wie sie sich um ihr Hobby und um die Tiere kümmert“, fügte Papa Linder hinzu.

