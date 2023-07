Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen hofft auf einen Start bei der EM

Philipp Weishaupt aus Jettingen hat ordentliche Aussichten, für die Springreiter-EM in Mailand nominiert zu werden. Doch die Konkurrenz im Land ist riesig.

Bundestrainer Otto Becker steht vor einer schwierigen Nominierung für die Europameisterschaften der Springreiter. Nach dem derzeit laufenden Nationenpreis-Turnier in Hickstead muss der Coach die sogenannte Longlist aufstellen. Die Titelkämpfe finden dann vom 28. August bis 3. September in Mailand/ Italien statt. Titelverteidiger im Einzel ist der Deutsche André Thieme, Mannschafts-Gold holte 2021 in Riesenbeck die Schweiz.

Amtierender Europameister ein Wackelkandidat

Vor wenigen Tagen erst sprach Becker von „einigen offenen Fragen“. Beim erstmals als Bestandteil der Global Champions Tour ausgeschriebenen Turnier in Riesenbeck hat der Bundestrainer zuletzt einen erneut starken Daniel Deußer gesehen, aber auch Probleme bei Europameister André Thieme. Zuvor galt der 48 Jahre alte Profi aus Plau am See als sicherer Anwärter für ein EM-Ticket. Jetzt ist er ein Wackelkandidat.

Ihre Qualifikation sicher haben dürften Expertenmeinungen zufolge Marcus Ehning, der auf Stargold unlängst beim Großen Preis in Aachen triumphierte, und Jana Wargers, die mit Limbridge eine konstant überzeugende Saison geritten ist. Gerrit Nieberg zeigte sich nach mauem Saisonstart zuletzt verbessert und kann sich noch einmal beim Turnier in Hickstead mit Ben empfehlen. Philipp Weishaupt gehört mit Coby zum A-Kader und reitet mit dem erst neunjährigen Zineday ein Top-Talent, wie er unter anderem mit Platz drei bei Ehnings Sieg in Aachen oder mit Platz zwei an der Seite von Christian Kukuk und Just Be Gentle im Teamspringen der Global Champions League in Riesenbeck unterstrich..

Viertbester Deutscher in der Weltrangliste

Weishaupt ist aktuell 27. und damit drittbester Deutscher in der Global Champions Tour, der Königsklasse der Springreiter. In der Weltrangliste belegt der 38-Jährige als viertbester Deutscher Rang 26 – und liegt damit ein gutes Stück vor Thieme (45), Nieberg (48) und Wargers (60). (dpa, ica)

