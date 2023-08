Reitsport

16:18 Uhr

Springreiter Philipp Weishaupt aus Jettingen startet bei der EM

Plus Bei der Springreiter-EM hofft Philipp Weishaupt auf eine Medaille. Die Titelkämpfe sieht er aber vor allem als Zwischenstation zu einem noch größeren Ziel.

Von Jan Kubica

Das Warten hat ein Ende: Der Jettinger Philipp Weishaupt wird bei der Europameisterschaft der Springreiter für das deutsche Team starten. Das geht aus der Nominierungsliste hervor, die der Springausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) nun veröffentlicht hat. Die EM wird vom 29. August bis 3. September in Mailand/ Italien ausgetragen.

Fünf Paare wurden nominiert

Insgesamt fünf Paare hat Bundestrainer Otto Becker benannt. Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, André Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und eben der seit vielen Jahren in Riesenbeck lebende Philipp Weishaupt mit Zineday sollen das Team bilden, Gerrit Nieberg (Sendenhorst) und Ben in der Einzelwertung starten. Einzelreiter können wie ihre Teamkollegen in Mailand in allen fünf Prüfungen antreten. Christian Kukuk (Riesenbeck) und Mumbai sind als erstes Reservepaar aufgestellt. Becker benannte noch vier weitere Reservepaare für den Fall, dass Nominierte absagen müssen.

