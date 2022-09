Vor dem Herbstturnier herrscht Zuversicht beim RFV Günzburg

Plus Die Günzburger Reiter fühlen sich bereit für ein hochwertiges Herbstturnier. Ein gelungenes Sportfest muss nicht der einzige Traum bleiben, der wahr wird.

Demut und Dankbarkeit statt Größer, Höher, Weiter: Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren viele Bereiche unseres Daseins nachhaltig verändert, natürlich auch den Amateursport. Die Reiter bilden da keine Ausnahme. Seit der Turnierbetrieb wieder zugelassen ist, erleben die Veranstalter bundesweit teilweise massiv rückläufige Nennungsergebnisse. Das betrifft auch das anstehende Herbstturnier des RFV Günzburg, das immerhin ohne staatlich verordnete Auflagen beginnen wird. Der Gastgeber möchte in den Tagen vom 16. bis 18. September 2022 freilich den Beweis antreten, dass pure Quantität nicht unbedingt etwas mit sportlicher Qualität zu tun haben muss.