Endspurt für ein rekordverdächtiges Stadtradel-Jubiläum in Günzburg

Zehn Jahre Stadtradeln in Günzburg – und pünktlich zum Jubiläum wurden neue Rekorde aufgestellt. Das freut unter anderem Oberbürgermeister Gerhard Jauernig, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der OB sei stolz auf seine engagierten Günzburger und sagt: „Eine tolle Leistung. Zehn Jahre Stadtradeln in Günzburg schließt mit so vielen Teams wie noch nie ab, so vielen aktiven Radelnden wie noch nie und voraussichtlich auch einem Rekord an geradelten Kilometern. Ein großes Kompliment an alle Günzburgerinnen und Günzburger.“

Günzburg feiert zehn Jahre Stadtradeln

Die verschiedenen Aktionen rund um die dreiwöchige Aktion hätten zu vielen positiven Rückmeldungen im Rathaus und bei der Radverkehrsbeauftragten Daniela Fischer geführt, heißt es. „Es hat viel Spaß gemacht, die Ideen des Klimabeirates weiterzuentwickeln und umzusetzen und ein solch buntes Programm im Jubiläumsjahr auf die Beine stellen zu können. Danke an alle Beteiligten bei der Vorbereitung und Durchführung der unterschiedlichen Aktionen und natürlich gebührt auch allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein herzliches Dankeschön!“

Beginn der Sonderaktionen war laut Stadt am 14. Juli die Rad- und Besichtigungstour der städtischen Baustellen – bei mäßig gutem Wetter, wie es heißt. Besser war das Wetter bei der Sternfahrt aus den Ortsteilen und weiteren Treffpunkten auf den Marktplatz, wo städtische Beschäftigte die Radelnden mit einem kühlen Getränk empfangen haben. Außerdem ging vergangenen Sonntag der Aktionszeitraum einer digitalen Schnitzeljagd zu Ende. Die Gewinner sind inzwischen ermittelt, sie wurden durch Organisator Sven Wandel im Beisein der Radverkehrsbeauftragten ausgelost.

Stadtradel-Star Denk: „So viel hat sich gar nicht verändert“

Und auch der Stadtradeln-Star Lukas Denk habe die freiwillig angenommene Aufgabe, drei Wochen lang kein Auto zu nutzen, bravourös gemeistert, teilt die Stadt mit. Und das, trotz teilweise schwieriger Situationen, wie dem Heimweg vom Bahnhof nach einem Wochenendausflug bei schwerem Unwetter ohne passende Busverbindung. Sein Fazit nach den drei Wochen: „So viel hat sich in meinem Alltag gar nicht verändert. Auf dem Weg zur Arbeit genieße ich normalerweise die frische Luft und auch die Wege beispielsweise zum Einkaufen lege ich meist mit dem Rad oder zu Fuß zurück.“ Eine weitere Erkenntnis von Denk ist: „Günzburg ist eine unfassbar kompakte Stadt und damit für die Fortbewegung ohne Auto wie gemacht. Wenn die Stadtradeln-App die zurückgelegten Wege trackt, fällt erst einmal auf, dass der Arbeitsweg keine anderthalb Kilometer umfasst und der Weg zu den nächsten Supermärkten auch in unter einem Kilometer erledigt ist.“

Ein wichtiger Termin für alle, die aktiv teilgenommen haben (mehr als 600 Radelnde und 30 Teams sind es heuer), ist nach Angaben der Stadt Dienstag, 16. September. An diesem Tag findet um 16 Uhr die Prämierung durch Oberbürgermeister Jauernig am Marktplatzbrunnen statt. Wie in den Jahren zuvor werden Teams und Teilnehmende in verschiedenen Kategorien prämiert.

Alle Teilnehmenden beim Stadtradeln in Günzburg erhalten ein Geschenk

Auch eine Aufmerksamkeit mit Günzburg-Bezug, die auch beim Radeln gut eingesetzt werden kann, sollen laut Stadt alle Radler erhalten. Bis einschließlich Dienstag, 5. August, können noch Kilometer nachgetragen oder fehlerhafte Einträge bereinigt werden, dann werden die Zugänge vom Klimabündnis, das die Aktion organisiert, gesperrt.

Fragen rund um den Abschluss und die Nachtragefrist beantwortet die Radverkehrsbeauftragte der Stadt telefonisch unter 08221/903-189 oder per E-Mail unter fahrrad@rathaus.guenzburg.de. (AZ)