Schulleiter geht in Ruhestand: Heinrich-Sinz-Schule war seine „pädagogische Heimat“

Ein paar Tage bleiben Christoph Janocha-Wiedemann noch. Dann muss er endgültig den Schlüssel abgeben, mit dem er 17 Jahre lang die Türen zur Heinrich-Sinz-Schule in Hochwang aufgesperrt hat. Wenn „seine“ Schülerinnen und Schüler, Kolleginnen und Kollegen in die Sommerferien starten, beginnt für den langjährigen Förderschulleiter der Ruhestand. Mit gemischten Gefühlen sieht der 65-Jährige dieser Zeit entgegen. Die Vorfreude sei groß, mindestens genauso groß sei allerdings auch die Wehmut, seiner geliebten Wirkungsstätte für immer den Rücken zu kehren. Kurz vor seinem Abschied blickt der gebürtige Dresdner zurück auf seine Laufbahn, was ihm besonders in Erinnerung bleiben und was er vermissen wird. Und er verrät Ideen, die er für die Rente hat.

