Der Silbersee bei Remshart ist für Radiohörer der beste Badesee

Vor Kurzem hatte der Radiosender Donau 3 FM gefragt: Wo gibt es den besten Badesee in ganz Schwaben? Die Hörerinnen und Hörer gaben Antwort, aus ihren Vorschlägen entstand ein Voting, dann wurde abgestimmt. Sieger wurde der Silbersee bei Remshart in der Gemeinde Rettenbach vor dem Erbacher und Pfuhler Baggersee.

Beim einem Voting des Radiosenders Donau 3 FM erhielt der Silbersee bei Remshart die meisten Stimmen als bester Badesee in Schwaben. Peter Miller überreichte Sandra Dietrich-Kast die Auszeichnung. Foto: Fabio Iavazzi

Der Silbersee punktete hauptsächlich mit seiner im Sommer 2004 eröffneten Wasserlandschaft und mit zahlreichen kreativen Spielmöglichkeiten für Kinder. Handpumpen, verschiedene Zonen und Spielbereiche, eine Rutsche, Brotzeitinsel, Tischtennisplatten, Sandinseln und vieles mehr locken nicht nur zum Baden und Planschen. Gleiches gilt für die große Liegewiese und das Restaurant mit der Sonnenterrasse unmittelbar am See, welches zu einer original italienischen Pizza, einem Cappuccino oder zu einem Eis einlädt. Beliebt ist der Silbersee auch bei Spaziergängerinnen und Spaziergängern: Die Gehzeit um den See beträgt etwa 35 Minuten. Auch Angler schätzen das „Silbermeer“ in Remshart.

Die Auszeichnung kommt für die Bürgermeisterin überraschend

Völlig überraschend hat Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast vom Radiosender Donau 3 FM einen Anruf bekommen und die Mitteilung erhalten, dass der Silbersee zum besten See in Schwaben gewählt worden sei. „Ich freue mich sehr über die Auszeichnung und bedanke mich bei allen, die für den Silbersee abgestimmt haben.“ Eine Auszeichnung gab es ebenfalls „Schwabens Top Ten. Der beste Badesee Schwabens ist der Silbersee Remshart“, steht darauf. Überreicht wurde sie von „Radio Donau 3 FM“-Redakteur und Moderator Peter Miller.

Warum heißt der Silbersee eigentlich Silbersee und wie ist er entstanden? Die Geschichte des heutigen Naherholungsgebiets Silbersee beginnt in den 1960er-Jahren. Durch die Gewinnung von Kies entstand der Baggersee, der später der Natur überlassen wurde. Schnell wurde er als Badesee entdeckt und immer weiter ausgebaut. Im Laufe der Jahre entstanden ein Campingplatz, Liegewiesen, eine Badebucht für Kinder mit Wasserspielplatz und das Restaurant. Seinen Namen hat der Silbersee übrigens von Remsharter Bürgerinnen und Bürgern bekommen: Durch die Sonneneinstrahlung gleicht er einem Silbermeer und am Ufer gedeiht die Silberesche besonders gut. Eigentümer ist der Landkreis Günzburg. (AZ)