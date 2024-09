„Wer singt, betet doppelt“: Dieses Zitat des heiligen Augustinus steht auf der Einladung zum Gottesdienst zur Orgelrenovierung in Dürrlauingen. Am Samstag, 21. September, segnet Bischof Bertram Meier das restaurierte Instrument und zelebriert dazu um 18 Uhr einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Nikolaus.

